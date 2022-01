Volt Portugal: 'Queremos entrar na mui nobre Casa da Democracia com sentido de Estado'

O partido defende a criação de um Ministério da Digitalização que, além de facilitar a transição da máquina do Estado, combata as fake news e o cibercrime.

Nestas eleições legislativas, o Volt quer conquistar dois lugares no Parlamento. O partido "pan-europeu, pragmático e progressista" apresenta como cabeças de lista Tiago Matos Gomes (na fotografia), a Lisboa, e João Nuno Pessanha, ao Porto e diz que, apesar de só ter atingido metade do orçamento previsto para esta campanha, conseguiu provar "que também com pouco se faz muito", afirma à SÁBADO o diretor de campanha Diogo Vasques. E o que distingue o programa do Volt Portugal dos outros? A criação do Ministério da Digitalização.



O Volt, numa procura constante pelo aperfeiçoamento das boas práticas, e face à necessidade crescente de uma desburocratização da administração pública, entre tantos outros assuntos prementes, destaca uma proposta que se insere no capítulo "o Estado Inteligente" do nosso programa. Propomos dar continuidade, mas sobretudo expandir e aperfeiçoar, o processo de digitalização da administração pública, reduzindo em simultâneo o nível de burocracia. Assim nasce a proposta de criação de um Ministério da Digitalização.A base e objectivo desta medida é a de centralizar o conhecimento e a experiência a nível estatal, relacionando ambas com a capacidade de planear a transição digital dos serviços do Estado de forma mais eficiente e uniforme. Este Ministério estará também encarregue de monitorizar e estabelecer planos para dar resposta aos desafios e oportunidades criadas pela digitalização na sociedade civil e seria responsável por melhorar os serviços governamentais; garantir a privacidade digital dos cidadãos; proteger e desenvolver infraestruturas críticas na área digital; regular o uso de dados pessoais no mundo digital; fomentar a formação na área digital, e por fim, combater fenómenos digitais, como as fake news e o cibercrime.