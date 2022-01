Já houve uma falha de luz e um candidato que não quis fazer o teste à covid. O debate dos 11 partidos sem assento parlamentar

Renata Cambra: "Não passamos um cheque em branco ao PS"

O MAS lembra que Portugal já tinha um SNS a precisar de investimento, e a pandemia veio acentuar isso. "As nossas propostas não são só bonitas no papel, que quando o PS chora abdicamos delas", aponta Renata Cambra, que considera que os "800 milhões que fogem para offshores" devam ser aplicados na Saúde.



Apesar destas críticas, o MAS considera possível fazer coligação com PS para passar um governo à esquerda. "Mas não passamos um cheque em branco."



"Para investir no SNS temos de ir onde o dinheiro está: nas offshores, nas grandes fortunas do PSI 20 e nas grandes fortunas que desviaram dinheiro."



A candidata do MAS considera que "tudo o que dava lucro ficou nos privados e o que dava prejuízo no público, como sempre". E lembra que falta apoio à saúde mental, agravada com a pandemia.