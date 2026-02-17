Sábado – Pense por si

SUSPEITO. DETIDO NA OPERAÇÃO IRMANDADE E COM “CONTROLO POLICIAL”

Renata Cambra continua alvo do Grupo 1143

João Amaral Santos 17 de fevereiro de 2026 às 23:00

Membro do Grupo 1143 que sugeriu “visitar” Renata Cambra e “passar das palavras aos atos” trabalhava num hotel de Alvalade e cruzava-se diariamente com ela

Logo no dia em que a PJ foi buscar Mário Machado a casa para cumprir a pena de prisão a que fora condenado, por incitamento ao ódio e à violência contra Renata Cambra, a ex-líder do Movimento Alternativa Socialista (MAS) voltou a receber insultos e ameaças de violação e de morte, publicadas nos canais de Telegram do Grupo 1143. “A única justiça agora é ir atrás dessa Renata Cambra e f... essa feminista até rebentar-lhe as tripas”, escreveu um dos extremistas.

