Remodelação no Governo: Jamila Madeira diz que não pediu para sair

Jamila Madeira, substituída como secretária de Estado Adjunta de Marta Temido por António Lacerda Sales, ficou surpreendida com a remodelação no Governo. "Não pedi para sair e, naturalmente, fiquei muito surpreendida com a opção da sra. ministra da Saúde", disse, em declarações ao Expresso.A antiga líder da Juventude Socialista, eurodeputada e dirigente do PS chegou a estar escalada na quarta-feira para participar na conferência de imprensa de atualização dos dados da Covid-19, que acabou por ser adiada já sem os nomes dos participantes. A esta hora, o Governo já estava remodelado.Ao jornal, Jamila Madeira disse ainda sair "de consciência tranquila".António Lacerda Sales sobe a número dois na equipa ministerial da Saúde, assumindo o cargo de secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que era ocupado por Jamila Madeira, e Diogo Serras Lopes será o novo secretário de Estado da Saúde.Lacerda Sales ocupava o cargo de secretário de Estado da Saúde desde o início do mandato do atual executivo, subindo agora na hierarquia do ministério liderado por Marta Temido, ao substituir no cargo de secretário de Estado Adjunto e da Saúde Jamila Madeira, que depois de ter liderado a Juventude Socialista, de ter sido deputada e eurodeputada pelo PS, assumiu pela primeira vez funções governativas também no início do mandato do atual Governo.Uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet refere que o primeiro-ministro propôs na quarta-feira a substituição de cinco secretários de Estado do seu Governo ao Presidente da República, que aceitou essas mudanças que abrangem os ministérios da Educação, Saúde, Infraestruturas e Habitação, e Mar.Com Lusa.