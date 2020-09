Alberto Souto: endividou Aveiro, vai emprestar dinheiro

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Desde 2012 que se fala de um Banco de Fomento. O Governo vai finalmente concretizá-lo – a lei está feita e deverá começar a funcionar em novembro. Pelo meio, houve uma remodelação e um nome, e apenas esse até agora, surgiu na corrida, sem cargo predefinido: Alberto Souto de Miranda, ex-secretário de Estado Adjunto e das Comunicações. "Não posso confirmar, também não vou desmentir", diz o próprio, que acrescenta ter sido surpreendido pela notícia e mais não adianta: "É só uma hipótese de trabalho."Nove de outubro de 2005: Alberto Souto perdia as eleições autárquicas em Aveiro, depois de dois mandatos à frente da autarquia, eleito pelo PS. O anuário financeiro dos municípios portugueses para esse ano indicava Aveiro como o quarto município do País com maior endividamento líquido, o quarto com maior saldo negativo entre as receitas e as despesas comprometidas, o sexto com maior passivo exigível em 2005."