Remodelação nas Finanças: Centeno, Mourinho Félix e Novo de saída

Remodelação profunda nas Finanças. A Presidência da República confirmou hoje a saída de Mário Centeno do cargo de Ministro das Finanças e a subida de João Leão, secretário de Estado do Orçamento, a ministro. Mas não é a única mudança: com Centeno saem mais dois secretários de Estado, Ricardo Mourinho Félix e Álvaro Novo, apurou a SÁBADO.Os três governantes tinham vindo do Banco de Portugal - Centeno e Mourinho Félix foram os técnicos que António Costa foi recrutar para fazerem o plano económico do PS e do Governo. Mourinho Félix, número dois do ministério, deverá voltar para o Banco de Portugal. Também Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro, que já tinha manifestado no final da legislatura passada a vontade em não renovar o cargo, deverá regressar ao lugar de origem.O tabu público sobre o destino de Centeno mantém-se, embora a data da saída possibilite a sua nomeação para o cargo de governador do Banco de Portugal - o actual governador, Carlos Costa termina o seu mandato em Julho. Mário Centeno quer ir para a liderança do Banco de Portugal. O Jornal Económico noticia que Centeno recusou um convite para a administração do Banco Europeu de Investimentos (BEI).A nomeação de João Leão foi explicada ao início da tarde de hoje pelo primeiro-ministro António Costa como sendo de continuidade da estratégia orçamental do governo - Leão foi o governante que executou essa mesma linha de contenção relativa de despesa nos últimos anos. Mas a subida de Leão, um governante discreto e muito cauteloso nas raras intervenções públicas que faz, joga bem com o desejo político de António Costa colocar mais a tónica na Economia do que nas Finanças - ministério que marcou a governação do PS nos últimos cinco anos. Falta conhecer o nome dos novos secretários de Estado.A mudança põe fim a uma era de cinco anos no ministério das Finanças, que colocou o economista sem experiência política Mário Centeno várias vezes no centro da vida política. Depois da sua fragilização com a polémica devido às condições de recrutamento dos novos administradores da Caixa, no início de 2017, os resultados orçamentais e da economia reforçaram o seu estatuto público e político.Centeno chegou nesse mesmo ano a ser nomeado presidente do Eurogrupo e em 2019 apresentou o primeiro excedente orçamental em democracia (de vida curta, já que a pandemia fará descarrilar as contas). O ministro foi um trunfo político nas legislativas de 2019, mas na segunda legislatura foi notório que a estratégia de Costa passava por retirar protagonismo às Finanças e entregá-lo à pasta Economia, tutelada por Siza Vieira.