Se Mário Centeno era o braço direito de António Costa, João Leão era o braço direito do ministro das Finanças que se demitiu do Governo esta terça-feira. O secretário de Estado vai subir na hierarquia governamental e é o sucessor do "Cristiano Ronaldo das Finanças". A posse de João Leão como ministro realiza-se na próxima segunda-feira de manhã, depois dos feriados e de a substituição de Mário Centeno ser comunicada ao Eurogrupo.João Leão vai estrear-se no Parlamento como minsitro com uma prova de fogo quando, a 19 de junho, tiver de participar no debate na generalidade o Orçamento Suplementar que foi aprovado em Conselho de Ministros nesta terça-feira. O plano foi elaborado por António Costa Silve, o presidente da Partex, e, alegadamente, sem a participação de Centeno.Quando em 2015 o Governo de António Costa tomou posse, o doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of technology (MIT), foi nomeado secretário de Estado das Finanças depois de ter ajudado a preparar o cenário macroeconómico e que acompanhou o programa eleitoral do PS. Fonte do executivo disse mesmo à agência Lusa que a substituição de Mário Centeno por João Leão "constitui um garante natural de continuidade dos resultados alcançados pela governação em matéria de finanças públicas".Na convenção nacional do PS realizada no Verão de 2019, Centeno apresentou João Leão como o "artífice das cativações", lembra o jornal Público. Durante a governação deste Governo, as cativações atingiram valores recorde e foram cruciais para atingir as metas orçamentais definidas no âmbito da intervenção que o país recebeu por parte do FMI.João Leão foi também o homem escolhido por Centeno para fazer a negociação direta com os sindicatos dos professores e médicos relativamente às questões do descongelamento de carreiras e a recuperação do tempo perdido nas progressões. João Leão é então, aparentemente, um nome que aposta na continuidade do trabalho que tinha vindo a ser traçado por Centeno nos últimos cinco anos. Tal como o ministro demissionário, João Leão também não é militante do Partido Socialista.Politicamente, Leão já trabalhou como assessor do secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, Fernando Medina, entre 2009 e 2010, no segundo Governo de José Sócrates e foi o diretor do gabinete de estudos do Ministério da Economia entre 2010 e 2014, quando era Governo a aliança PSD/CDS.Já profissionalmente, é professor de Economia no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa desde 2008, onde foi presidente da Comissão Científica do Departamento de Economia entre 2009 e 2010 e director do Doutoramento em Economia em 2011 e 2012. Já entre 2010 e 2014 foi membro do Conselho Económico e Social e do Conselho Superior de Estatística. Em 2010 e 2012, integrou a delegação portuguesa no Comité de Política Económica da OCDE.Agora João Leão terá de enfrentar uma das maiores crises que afetaram o nosso país e renovar totalmente o Ministério das Finanças, já que com Centeno sai também o Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, e o secretário de Estado do Tesouro Álvaro Novo.