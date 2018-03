Na informação, que foi actualizada esta quinta-feira , o executivo britânico recorda que os terroristas "podem atacar locais religiosos, incluindo igrejas". Os turistas "devem manter-se particularmente vigilantes durante o período da Páscoa", apela.Os conselhos relembram ainda que os interesses do Reino Unido e dos cidadãos britânicos em todo o mundo estão sob "uma maior ameaça de atentados terroristas" devido aos conflitos no Iraque e na Síria. Segundo o governo britânico, mais de 2,6 milhões de ingleses visitaram Portugal em 2015.Londres alerta também para os perigos dos assaltos na rua, aconselhando os seus cidadãos a não terem o dinheiro e os passaportes guardados no mesmo local.