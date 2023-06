Recruta dos Comandos já saiu do coma induzido

Já saiu do coma induzido o jovem de 21 anos que sofreu um golpe de calor durante uma prova da formação de Comandos do Exército, no dia 12. A informação é avançada por fonte oficial do Exército, em comunicado: "Relativamente ao Militar que se encontra internado no Hospital de Santa Maria, comunica-se que já saiu do coma induzido, encontrando-se a respirar de forma autónoma, com evolução clínica favorável".







O jovem sofreu o golpe de calor durante uma prova de Marcha e Corrida.A ministra da Defesa, Helena Carreiras, tinha indicado que o jovem estava a reagir a estímulos.