Militar dos Comandos em coma no Hospital de Santa Maria

Segundo a RTP, o militar foi internado a 12 de junho, tendo-se sentido mal na sequência de exercícios durante um curso de Comandos. Está em coma induzido.Em comunicado, o Exército explicava que o instruendo do 139.º Curso de Comandos - que se iniciou com 52 pessoas e conta atualmente, ao fim de 11 semanas, com 22 - teve de ser assistido durante um exercício a 12 de junho."Durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de 5 quilos, no quilómetro 14, foi assistido um militar de sexo masculino pela equipa médica militar", tendo sido acionado o INEM, que concretizou a retirada do militar para o Hospital Santa Maria. O instruendo foi diagnosticado com "um golpe de calor e pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos".Segundo o comunicado enviado pelo exército, a "situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém", oito dias depois.O 139º curso dos Comandos foi interrompido por decisão do Chefe do Estado-Maior do Exército até que fosse conhecida a conclusão da avaliação clínica de todos os instruendos, bem como, iniciado um processo de averiguações.