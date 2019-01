A Ordem dos Enfermeiros ficou satisfeita de ver ser reconhecida a categoria de enfermeiros especialistas, mas garante que é preciso mais para cancelar as greves.

Ana Rita Cavaco, a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, considera a decisão do Governo aprovar a categoria de enfermeiro especialista um passo em frente. Mas um passo curto que não é suficiente para desconvocar de forma definitava as greves. O que falta? Salários, idade de reforma e descongelamento das carreiras.

A bastonária dos enfermeiros considera que havia um "preconceito à existência de uma terceira categoria na carreira dos enfermeiros" que, aparentemente, cessa com esta tomada de decisão por parte do Governo.

Mas não é este passo em frente que vai solucionar todos os problemas dos profissionais do setor da Saúde, avisa Ana Rita Cavaco. "Ficamos muito contentes com esta decisão, mas isto está longe de ser suficiente."

Ana Rita Cavaco garante que este reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista não será a cedência que vai travar a greve dos enfermeiros cirúrgicos, já que não é certo que este reconhecimento implique um aumento salarial.

No entanto, o Governo ceder neste ponto não deixa de ser positivo o Governo mostrar uma abertura para avançar com contrapartidas. "Assim sabemos que reunimos para negociar a sério, porque houve muitas reuniões em que o Governo não quis negociar. Essas reuniões eram quase só convites para beber chá."

Cavaco considera que para haver uma capacidade série de chegar a acordo, Finanças e Saúde têm ainda de estar disponíveis para negociar salário; debater a idade de reforma e os descongelamentos.

"Esta cedência governamental surge esta manhã porque o Governo vai reunir com os sindicatos esta tarde, em particular com aqueles que convocaram a greve cirúrgica que são, neste momento, aqueles com maior poder de negociação. E assim chegam com algo na mão, porque sabem que a angariação de fundos para a greve já ultrapassou os 350 mil euros, dos 400 mil que quer amealhar, para continuar."



No início de janeiro, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já havia revelado um avanço nas negociações com o Governo, adiantando na altura que o executivo iria admitir a possibilidade de consagrar a categoria de enfermeiro especialista.



Dia 4 de Janeiro, a CNESE, comissão constituída pelo SEP e pelo Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, reuniu-se com o Governo para negociar a carreira de enfermagem. Em declarações à agência Lusa, no final da reunião, o presidente do SEP, José Carlos Martins, afirmou que a "questão mais relevante" da reunião foi que o Governo admitiu "a possibilidade da consagrar a categoria de enfermeiro especialista".



José Correia Azevedo, o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE), por sua vez, afirma que o reconhecimento destas categorias nunca esteve em causa e está acordado desde o fim do verão de 2018.

O sindicalista informa ainda que existe, inclusivamente, uma tabela salarial que acompanha este reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista e enfermeiro diretor que está para ser negociada com o Governo.



A reunião da FENSE com os representantes dos ministérios das Finanças e da Saúde está agendada para as 14h desta sexta-feira. Reuniões vão prolongar-se pela tarde fora. Por isso, apenas ao fim do dia se saberá o destino das greves convocadas para esta semana.