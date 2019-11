O recém-nascido encontrado no interior de um caixote do lixo , em Lisboa, na noite de terça-feira, encontra-se internado nos cuidados intensivos do Hospital Dona Estefânia. A notícia foi avançada pelo Observador O bebé foi encontrado por um sem-abrigo num contentor perto de um estabelecimento de diversão noturna, na Avenida Infante D. Henrique, apresentava vestígios de parto recente e tinha parte do cordão umbilical. "Foi transportado para o Hospital D. Estefânia num estado de fragilidade, mas com vida", revelou fonte da Polícia de Segurança Pública.As autoridades suspeitam que o bebé tenha sido abandonado da parte da manhã. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.