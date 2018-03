Mensagem tem circulado através do WhatsApp, uma aplicação de mensagens, e refere que a TAP Portugal está a oferecer duas viagens para celebrar o seu 75.º aniversário.

Recebeu uma mensagem via WhastApp que indica que a TAP Portugal está a oferecer dois bilhetes para celebrar o seu 75.º aniversário? É falsa. A companhia aérea portuguesa esclareceu esta quarta-feira que a "mensagem é fraudulenta" e que os clientes devem "ignorá-la" por motivos de segurança.



"Alertamos os nossos clientes e seguidores para uma mensagem fraudulenta que está a circular através de algumas plataformas de conversação e que não está de forma alguma associada à TAP e ao nosso site. Embora pareça uma oferta aliciante, devem ignorar a mensagem para vossa segurança!", pode ler-se numa publicação no Facebook oficial da TAP Portugal.



A companhia aérea brincou ainda com a idade (75 anos) que é escrita na mensagem. "Deixamos, contudo, uma nota ao autor desta fraude: são 73", pode ler-se ainda na publicação.