Quatro voos da TAP com partida do Aeroporto de Lisboa foram este domingo cancelados. Segundo informações disponibilizadas no site da ANA – Aeroportos duas ligações para o Brasil – para São Paulo e para Belo Horizonte – foram canceladas, além de um voo para o Luxemburgo e outro para Roma.

À TSF, a transportadora aérea disse apenas que os cancelamentos se deviam a "razoes operacionais".

Nas últimas semanas, vários voos da TAP foram cancelados ou tiveram atrasos. A companhia aérea lamenta o cancelamento de voos, garantindo que está a fazer os possíveis para minimizar os transtornos que está a causar aos passageiros.