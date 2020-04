Na conferência de imprensa deste sábado de atualização do boletim epidemiológico da Covid-19 em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, estimou que o máximo de incidência da doença tivesse ficado "no passado", verificando-se entre os dias "23 e 25 de março" e avisando que erradicar a doença "não parece possível a curto e médio prazo".

"São números que nos encorajam mas são também resultados que nos responsabilizam", disse Marta Temido, apontado que, entre 21 de fevereiro e 16 de março, a doença era transmitida a um ritmo de 2,08 e que, nos últimos dias, era já de 0,91 – muito por culpa do sucesso das medidas de contenção, acrescentou.

Mas o que é este ritmo? E que relação terá com o pico da Covid-19?

A incidência diz respeito ao fator de transmissibilidade da doença. Este – caracterizado como R 0 – traduz o grau de reprodutividade de uma doença: quanto maior for o número, maior é o grau de exposição e ameaça da doença viral.

Para termo de comparação, uma gripe comum tem uma transmissibilidade de 1,3 pontos, o que significa que cada 10 infetados passam a doença a 13 pessoas. Em 2009, a pandemia de H1N1 tinha uma transmissibilidade de 1,5 e não pôde ser contida, com estimativas a apontarem para que entre 11–21% da população de todo o mundo tenha sido infetada.

Estudos iniciais sobre o novo coronavírus apontavam para uma transmissibilidade de 2 a 3 pontos, mais do dobro da pandemia de H1N1 de 2009, que hoje é apenas um dos quatro tipos de gripe comum. De acordo com uma estimativa do Imperial College relativamente ao início do mês de abril, a maior transmissibilidade da Covid-19 era observada na Argélia – 6.88.

Se tivermos em conta que a pandemia foi transmitida em Portugal a um ritmo de 0.91 nos últimos dias, podemos dizer que o ritmo de contágio está a diminuir.

No entanto, o número de pessoas contagiadas por um doente infetado pela Covid-19 é diferente de um pico de casos diários da doença.

Nos três dias referidos por Marta Temido – 23, 24 e 25 de março - foram confirmados, respetivamente, 460, 302 e 633 novos casos. Ou seja, naquele mesmo dia em que a ministra falou, foram confirmados mais novos casos (663) do que em qualquer dos dias do suposto "pico".

O período significa apenas que estes foram os dias em que infetados contagiavam mais as pessoas que os rodeavam. E este fator pode ter em conta vários aspetos: por serem etapas iniciais do estado de emergência, podiam estar mais pessoas nas ruas; por ser uma altura mais inicial da pandemia no país, as pessoas podiam estar menos protegidas; ou simplesmente a estirpe do vírus era mais forte e mais contagiosa daquela que se manifesta agora.

O verdadeiro "pico" da Covid-19 em Portugal até ao momento ocorreu depois desse dia 25 de março apontado pela ministra da Saúde: foram dois dias atípicos com mais de mil casos confirmados – 31 de março e 10 de abril, com 1.335 e 1.516 novos casos do coronavírus diagnosticados.

Se tivermos em conta médias de 7 dias, juntando os novos casos por cada semana e, assim, evitando subidas que fujam à regra, os dias com o maior número de infetados diários acontecem entre os dias 2 e 4 de abril.