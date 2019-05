A Polícia Judiciária deteve na manhã desta terça-feira quatro pessoas envolvidas no rapto de um empresário, filho de um diplomata da Guiné, em Lisboa. Os suspeitos estavam a monte desde a altura do rapto.



A vítima foi raptada na Amadora e mantida em cativeiro durante três dias, amarrado, numa casa na Margem Sul, segundo apurou o Correio da Manhã.



O empresário foi resgatado em janeiro e encaminhado para uma unidade de saúde. Segundo o CM apurou, o filho do diplomata permaneceu em Portugal após o rapto.



Os suspeitos detidos são dois guineenses, um cabo-verdiano e um português.