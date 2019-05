"A rivalidade entre Benfica e Porto tem muitas facetas. É o sul contra o norte; a capital contra o resto; glamour cosmopolita contra trabalho honesto", pode ler-se num extenso artigo publicado pela revista norte-americana The New Yorker. Na peça "How Football Leaks is exposing corruption in european soccer" ("Como os Futebol Leaks estão a expôr a corrupção no futebol europeu"), o autor refere como a divulgação de documentos secretos expôs práticas ilegais, ou pelo menos dúbias, no mundo do futebol europeu.

A peça gira, em grande parte, em torno do trabalho desenvolvido por Rui Pinto, o hacker português que está por trás da divulgação dos documentos. Pinto foi detido em janeiro na Hungria sob as acusações de cibercrime e extorsão.

Para compor a reportagem, o autor falou com o diretor de comunicação do FC Porto, um dos responsáveis pela divulgação de e-mails do rival de Lisboa, Benfica. Ao jornalista da New Yorker, Marques contou como começou por receber os documentos de uma plataforma desconhecida e como em poucos dias recebeu vinte gigas de e-mails internos do Benfica e como os foi divulgando no seu programa no Porto Canal.

"Entre eles, os clubes ganharam a liga portuguesa 65 vezes. Num país de 10 milhões, o Benfica diz ter seis milhões de adeptos, uma afirmação que dá a impressão de que é a instituição mais poderosa do país", pode ler-se no artigo da New Yorker que explica ainda que os apoiantes dos outros clubes chamam ao Benfica "Polvo" e devido à "suposta influência sombria" que o clube exerce sobre a sociedade portuguesa, se referem muitas vezes a Portugal como "Benfiquistão".

O jornalista questionou o diretor de comunicação do FC Porto se alguma vez devolveria os e-mails ao clube rival. "Não. Isto é a guerra", respondeu. À revista, um elemento do Benfica disse que estarem sempre a ser divulgados e-mails era como estar a ser alvo de um ataque terrorista. "Não sabemos quando vai chegar o próximo, de onde vem, ou que tipo de míssil é."

Ao jornal, o diretor de comunicação do clube explica que desde que começou a divulgar e-mails do Benfica tem estado constantemente a ser vítima de ameaças de morte por parte de adeptos do Benfica. O jornalista confirmou estas afirmações ao olhar para a caixa de mensagens de J. Marques. "Mudou a minha vida. Agora não posso ir ao sul", assegura o ex-jornalista.