Quatro pessoas feridas em atropelamento rodoviário na Moita

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um atropelamento rodoviário na União de Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, concelho da Moita (Setúbal), disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o ferido grave é uma criança.

No local estiveram 15 elementos, dos bombeiros voluntários de Sul e Sueste e da Moita, apoiados por sete viaturas, de acordo com o CDOS de Setúbal e a informação disponibilizada no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A PSP também esteve no local para apurar as circunstâncias do atropelamento, acrescentou a Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado às 19:26.