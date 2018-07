O evento, que se realiza no dia 1 de Agosto, pretende promover o uso da bicicleta através do convívio.

Cerca de quatro mil ciclo-turistas são esperados no 'World Bike Tour' (WBT), que no primeiro domingo de Agosto vai invadir a zona ribeirinha de Lisboa num passeio que pretende promover o uso da bicicleta através do convívio.



O passeio de bicicleta, que nas suas primeiras edições parava a Ponte Vasco da Gama, regressou no ano passado, depois de alguns anos sem ser realizado, tendo mudado agora para a zona ribeirinha da cidade.



Este ano, como novidade, segundo Luís Castro, da organização, há um grupo de soldados para-quedistas que vão participar, pedalando fardados, em representação da Força Nacional Destacada que irá no final de Agosto para a República Centro Africana.



A ideia é levarem as bicicletas com que vão participar no evento para oferecer às crianças locais, estando todos os participantes convidados a doarem também as suas bicicletas para a missão dos militares ir ainda mais completa.



À Lusa, o capitão Miranda enalteceu o convite da organização, adiantando que o grupo que irá pedalar será composto por entre 10 a 15 militares, alguns dos quais que vão participar na missão na República Centro Africana.



"Se está no imaginário de todos ter bicicletas vai ser, sem dúvida, um grande contributo desta missão poder levar de Lisboa para aquelas crianças", frisou.



A partida da prova está agendada para 05 de Agosto, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, por volta das 11:30, e segue depois num percurso de 12 quilómetros entre Belém e a Praça do Comércio, onde estará instalada a meta. Depois há ainda tempo de subir até ao Marquês de Pombal e descer novamente a Avenida da Liberdade até à meta.



O 'World Bike Tour' recupera, igualmente, o 'Kids Bike Tour', uma prova destinada aos mais novos com escalões entre os dois e os 11 anos, destinada a crianças com carências e necessidades especiais, que se disputa no domingo à tarde.



O evento contará ainda com a Expo WBT, uma feira que estará concentrada na Praça do Comércio durante os quatro dias que antecedem a prova. No local, vão estar bicicletas antigas em exposição e uma bicicleta gigante, tendo em vista incentivar à prática de exercício físico, hábitos de vida saudáveis, mobilidade e sustentabilidade nas grandes malhas urbanas.



Na Praça do Comércio vão estar ainda 10 bicicletas - seis de adultos e quatro de crianças (duas delas adaptadas) para se pedalar e produzir energia fornecida à bicicleta gigante através dos painéis fotovoltaicos que à noite a iluminam, conforme explicou Diamantino Nunes, da organização.



Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, explicou que estes eventos na cidade "promovem a utilização da bicicleta", considerando essencial envolver as crianças nestas iniciativas, "já que são os adultos do futuro e são neles que se tem de incutir os valores da sustentabilidade".



"Lisboa tem cada vez mais pedalada", afirmou Miguel Gaspar, adiantando que a cidade "duplicou o número de bicicletas nos últimos anos".



O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, enalteceu, igualmente, a realização deste tipo de eventos, assistindo com entusiasmo ao crescimento à volta do uso da bicicleta, alertando, no entanto, para a necessidade de "harmonizar e equilibrar" a "relação de conflito" existente entre automobilistas e ciclistas.



"São os eventos desta natureza que quebram barreiras. Quantas mais bicicletas houver nas cidades, maior o grau de desenvolvimento das mesmas", frisou.



As inscrições para o evento ainda não fecharam, estando ainda disponíveis cerca de 200 vagas, com e sem bicicleta de oferta. Tal como nos anos anteriores, será oferecido aos participantes o 'kit' da prova: capacete, mochila, bidon, t-shirt e a bicicleta.