Apresentam-se bem vestidos, com uma conversa cativante e alegam trabalhar para esta ou aquela instituição conhecida. Este é o retrato mais comum dos burlões que, o ano passado, enganaram 1412 idosos, de acordo com dados revelados ao CM pela GNR, que tem estado no terreno, junto das populações, a sensibilizar para este problema.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã