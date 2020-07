Quatro em cada 5 mortes por covid-19 em julho foram em Lisboa e Vale do Tejo

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista 87 mortes por covid-19 desde o início de julho, o que corresponde a 79% dos 110 óbitos devido à doença neste período, de acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS). Ou seja, quase quatro em cada cinco das mortes ocorreram em LVT, região que tem um peso de cerca de 34% na população de Portugal.A região de LVT é, desde 24 de junho, a que apresenta maior número de casos confirmados de covid-19, somando a 18 de julho (dados divulgados hoje pela DGS) 24.261 infetados, o que equivale a praticamente metade dos 48.636 casos contabilizados em Portugal desde o início da pandemia.E as mortes em Lisboa e Vale do Tejo este mês são 11 vezes superiores às da região Norte, que se cifram em oito (7,3% do total), apesar de ainda ser no Norte que existem mais óbitos desde a eclosão da pandemia: 827.Aliás, este mês é o Alentejo a segunda região com mais casos, tendo registado 12 falecimentos (10,9% do total). No Alentejo o número de óbitos quase triplicou face ao final de junho, passando de sete para 19 vítimas mortais, devido ao surto num lar de idosos em Reguengos de Monsaraz.A região Centro conta este mês com três óbitos, o que equivale a 2,7% das 110 mortes. Algarve, Açores e Madeira não registam qualquer vítima mortal este mês.Em termos de idade das pessoas que faleceram devido à covid-19, desde o início do mês 74 óbitos respeitam a pessoas com mais de 80 anos e 22 tinham idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos.Assim, 87,3% dos óbitos ocorridos em julho referem-se a doentes com mais de 70 anos. Este valor é ligeiramente superior aos 86,4% registados desde o início da pandemia.Em julho foram registados ainda seis falecimentos de doentes com 60 a 69 anos, cinco com 50 a 59 anos, dois no escalão etário dos 40 aos 49 anos e um no escalão dos 30 aos 39 anos.