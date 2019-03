Quase metade das instituições de ensino superior sem acessos para deficientes

Ali estão descritas as principais dificuldades com que se deparam diariamente os estudantes com NEE, com destaque para a falta de infraestruturas e transportes que garantam o acesso aos estabelecimentos de ensino superior.



O Inquérito às Necessidades Educativas Especiais no Ensino Superior 2017/2018, elaborado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), identificou 1.644 estudantes a frequentar 112 Instituições de Ensino Superior (IES).



A maioria das IES (56,3%) garantem acessibilidade total aos seus edifícios, havendo 36,6% das instituições que admitem ter apenas alguns dos edifícios acessíveis, sendo que nos restantes casos as instituições não têm qualquer edifício acessível.



Por isso, o Livro Verde recomenda a criação de condições que permitam o acesso total a todos os espaços de todas as instituições. Não apenas em termos de infraestruturas mas também de transportes.



Outro problema é o serviço de transportes públicos adaptados: Quase metade das instituições (47,32%) reconhece que não existem transportes públicos que garantam o acesso às aulas ou serviços.













Para a FAL esta é uma "situação preocupante", com destaque negativo para a Região Autónoma dos Açores, "que não possui nenhum transporte público adaptado que ofereça acesso à IES".



No entanto, a maioria dos estabelecimentos de Ensino Superior organiza regularmente transportes adaptados para trajetos específicos (49%) ou para situações regulares (31%). Uma em cada cinco instituições não organiza qualquer tipo de trajeto em transportes adaptados para estudantes com NEE.



A adaptação das infraestruturas e transportes devem permitir também a prática desportiva dos estudantes.



"A situação da inclusão dos estudantes com NEE é deteriorada no que toca à prática de desporto", com apenas 13 IES a providenciar infraestruturas adaptadas, lê-se no relatório hoje divulgado, que aponta o Algarve e as regiões autónomas dos Açores e Madeira como os casos mais preocupantes.



Apenas na Área Metropolitana de Lisboa é possível realizar desporto adaptado providenciado por um estabelecimento de Ensino Superior.



A maioria das instituições (63) tem algum tipo de regulamentação para estudantes com NEE, mas apenas 35 têm estatutos ou regulamentos específicos para estes alunos.



A maioria das instituições não tem serviços de apoio para estudantes com NEE: Só 45,5% das IES afirmam possuir estas estruturas.



O "Livro Verde do Ensino Superior" analisa várias temáticas que afetam a vida dos estudantes, desde o financiamento das instituições, aos apoios de ação social, alunos a estudar longe de casa ou com NEE.



O Livro Verde foca também a relação entre o estudante e a garantia de qualidade no Ensino Superior, sendo defendido que ao aluno devia caber também a tarefa de monitorizar e avaliar o ensino.



"Introduzir inquéritos de avaliação da satisfação com a vida académica na avaliação interna e autoavaliação dos Estabelecimentos de Ensino Superior, que monitorizem os estudantes face ao ensino, aprendizagem, infraestruturas, socialização, métodos e processos de avaliação pedagógica dos estudantes, organização e funcionamento do ciclo de estudos, condições profissionais, habitacionais, logísticas, transporte e despesas em materiais escolares" é uma das recomendações.



O manual hoje apresentado em Lisboa defende ainda que se devia criar uma plataforma online onde fosse possível conhecer a oferta formativa do Ensino Superior português, integrando indicadores de satisfação dos diplomados em relação ao Estabelecimento de Ensino Superior, empregabilidade e expectativa salarial.

