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Aumentam denúncias de violência e maus-tratos em creches: falhas podem estar na prevenção

Renata Lima Lobo 08:00
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Nos últimos meses, várias denúncias de violência e abusos em creches vieram a público, levantando dúvidas sobre os mecanismos de prevenção e fiscalização nestas instituições.

Em fevereiro, pais e familiares de crianças que frequentavam a Academia Sonhar e Crescer, na freguesia de Carnide, Lisboa, alertaram para a existência de indícios de maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos, impedindo a entrada dos menores na creche. As denúncias foram relatadas por uma ex-funcionária da cresce, que entretanto encerrou após as instalações terem sido vandalizadas. O caso chegou ao , mas desde então casos semelhantes têm vindo a público. 

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