Quando a justiça julga um dos seus

Durante duas horas, a defesa do antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Luís Vaz das Neves, arrasou as conclusões do processo disciplina aberto na sequência da Operação Lex. Esta é a história de um juiz preso no labirinto do sistema judicial

Sentado na primeira fila, o antigo Presidente da República Ramalho Eanes deve ter recolhido muitos dados sobre o funcionamento do, como designou, o "subsistema de disciplina" da Justiça. Durante duas horas, ouviu o seu amigo Luís Vaz das Neves e o advogado deste desfiarem um conjunto de perplexidades sobre o processo disciplinar que o Conselho Superior da Magistratura abriu ao juiz desembargador na sequência do processo-crime da Operação Lex. "Hoje, está a acontecer comigo, amanhã poderá estar a acontecer a qualquer um de vós", declarou Vaz das Neves, durante a sua intervenção, no que foi entendido como um aviso para todos os juízes.

No processo-crime da Operação Lex, Luís Vaz das Neves está acusado de um crime de corrupção passiva, não por ter recebido dinheiro ou outro tipo de contrapartida, mas por, segundo o Ministério Público, ter agido, enquanto presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, no interesse de Rui Rangel, o principal arguido do processo. Decalcando a acusação do Ministério Público, o inspetor judicial responsável pelo processo disciplinar imputou ao juiz desembargador quatro infracções, concluindo que a Vaz das Neves deve ser aplicada uma pena de aposentação compulsiva (estando ele já jubilado).



Isto já depois de o próprio Conselho Superior ter investigado a distribuição de processos nos tribunais da Relação de Guimarães, Porto, Coimbra, Lisboa e Évora e ter concluído que de 2017 a 2020, mais de sete mil processos foram parar às mãos de juízes sem sorteio.