A construção do primeiro troço da autoestrada do Norte, então estrada nacional 1, remonta a 1961 com a ligação Lisboa-Vila Franca de Xira. Só 30 anos mais tarde (1991) é que se completaria definitivamente a construção da maior autoestrada do País, que ligaria as duas principais cidades. A estrada tornou-se uma via estruturante, mas também palco de graves acidentes e mortes.Sara Carreira, a filha do cantor Tony Carreira, foi a mais recente vítima mortal de um acidente na A1. Uma colisão entre quatro veículos ligeiros que ocorreu às 19h de domingo causou a morte da jovem de 21 anos, cujo óbito foi declarado no local, e três feridos, um dos quais com gravidade.Angélico Vieira, músico e ator da série Morangos com Açúcar, não resistiu aos ferimentos muito graves provocados por um violento acidente, em junho de 2011, na A1, no sentido Porto-Lisboa, também morrendo no local do acidente. O artista seguia com mais três amigos num carro de alta cilindrada quando se despistou após o rebentamento de um pneu.Não na A1, mas numa estrada nacional da zona de Alcochete, o ator Francisco Adam morreria a 16 de abril de 2006, quando regressava de uma sessão de autógrafos em Coruche. O jovem ator de apenas 22 anos sofreu um acidente de automóvel e acabou por não resistir aos ferimentos.Se estas três jovens estrelas perderam a vida na estrada, outros escaparam, mas não ganharam para o susto. Na campanha eleitoral para as legislativas de 2015, Pedro Santana Lopes e Paulo Sande, então cabeça de lista do "Aliança" às eleições europeias, sofreram um aparatoso acidente de carro na A1, perto de Leiria. O carro onde ambos seguiam capotou. Ambos os passageiros tiveram que ser desencarcerados pelos bombeiros.Também o juiz Carlos Alexandre sofreu, em 2019, um acidente na A1 perto de Aveiro, depois de embater na traseira de um camião. O magistrado foi assistido no hospital, acabando por ter alta.Entretanto, num comunicado enviado à agência Lusa, a família da jovem agradece o "carinho", o "amparo" e as mensagens que tem recebido, mas pede "humildemente a todos, sobretudo à comunicação social", que lhes permitam uma despedida com privacidade.

"Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa", afirma a nota, sublinhando que "deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa".

