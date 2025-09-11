PSP registou 130 situações de 'bullying' e 21 de 'cyberbullying' nas escolas no último ano letivo

No último ano letivo, as esquipas do Programa Escola Segura realizaram um total de 31.640 ações de sensibilização.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, durante o ano letivo 2024/2025, 130 situações de 'bullying' e 21 de 'cyberbullying' nas escolas, registando menos casos face ao ano anterior.
PSP registou menos casos de 'bullying' e 'cyberbullying' nas escolas no ano letivo 2024/2025
Num balanço feito esta quinta-feira, a propósito do arranque do ano letivo, a PSP refere que, em 2024/2025, o número de casos de 'bullying' e 'cyberbullying' diminuiu em relação ao ano anterior.
Com menos quatro casos de 'bullying', foram identificadas 130 situações, a que se somam 21 de 'cyberbullying', menos nove do que em 2023/2024.
"Esta foi novamente a temática mais trabalhada junto da comunidade escolar, tendo sido realizadas 6.336 ações de sensibilização que contaram com a participação de 131.246 alunos, e ainda 1.481 contactos individuais de prevenção criminal", refere o comunicado.
No último ano letivo, as esquipas do Programa Escola Segura realizaram um total de 31.640 ações de sensibilização dedicadas a diversos temas, com 730.934 participantes, e 82.834 contactos individuais de prevenção criminal.
Hoje, dia em que mais de 1,6 milhões de alunos começam a regressar às aulas, a Escola Segura vai estar presente nos estabelecimentos de ensino para garantir o regresso às aulas "com toda a tranquilidade".
Para o próximo ano letivo, estão já programadas 10 operações nacionais dedicadas à prevenção e sensibilização para o 'bullying' e 'cyberbullying', direitos humanos e igualdade, prevenção da violência no desporto, delinquência juvenil e posse e uso de armas.
As ações de sensibilização da PSP vão debruçar-se também sobre a utilização segura da internet, número de emergência 112, violência doméstica e no namoro, comportamentos aditivos, maus tratos e abusos sexuais e segurança rodoviária.
