PSP realiza operação de combate ao tráfico de droga e armas em Campo de Ourique em Lisboa

A PSP realizou na quinta-feira na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, uma operação de combate ao tráfico de droga e de armas, numa ação que mobilizou cerca de uma centena de agentes, foi hoje anunciado.

"A zona em apreço, fustigada com o problema do narcotráfico, tem sido alvo de uma preocupação e trabalho constantes por parte da PSP, tendo sido possível mais uma apreensão de elevada importância", justifica o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), em comunicado.

Segundo a mesma fonte, a operação, que decorreu entre as 10:30 e as 14:00 de quinta-feira, visou, além do "controlo de suspeitos", combater o trafico de armas e de droga, bem como fiscalizar estabelecimentos e viaturas furtadas.

Na sequência desta operação policial, que mobilizou cerca de 100 efetivos "de várias valências", foi detida uma pessoa por desobediência, foram duas identificadas e seis pessoas sinalizadas para a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, por consumo de estupefaciente.

As autoridades apreenderam, ainda, 15 doses de cocaína, 10 de haxixe, nove de heroína, dois motociclos sem matrícula e uma pistola de fulminantes.

Foram, igualmente, levantados oito autos de contraordenação a estabelecimentos, dois autos por contraordenações rodoviárias e um aviso de apresentação de documentos.