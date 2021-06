Ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos suspeito de tráfico de influências

Nuno Araújo, antigo chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, quando este ocupou a pasta dos Assuntos Parlamentares, foi, esta terça-feira, alvo de buscas. É suspeito de tráfico de influências Segundo um comunicado do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, "no inquérito investigam-se factos relacionados com a celebração, por ajuste direto, de aquisição de serviços entre uma sociedade comercial e os referidos municípios e a empresa pública"