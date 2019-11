Anabela e Sandra, técnicas da Segurança Social vão sentar-se em breve no banco dos réus, acusadas dos crimes de falsidade de depoimento e denegação de justiça e prevaricação.Depois de terem promovido a retirada das filhas de Ana Vilma Maximiano para as entregar ao pai agressor, as duas técnicas estão no ativo, agora a desempenhar funções de supervisão de processos da Segurança Social, em Lisboa.O tribunal da Relação arrasa o trabalho de Anabela e Sandra no acórdão a que o Correio da Manhã teve acesso.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã