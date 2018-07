Este novo jogo que circula pela Internet, através do WhatsApp e pelo jogo Minecraft, está a deixar famílias e autoridades preocupadas. Chama-se Momo e é protagonizado por uma figura sinistra. À semelhança do desafio Baleia Azul, suspeita-se que tenha começado na Rússia, mas já chegou ao Brasil, México, Japão, Colômbia e outros.

O desafio começou com um número de telemóvel com indicativo do Japão (+81) no Whatsapp, mas já foram revelados indicativos de outros países, como do México (+57) e Colômbia (+52).

Esta alegada pessoa – denominada Momo – adiciona pessoas aleatoriamente na plataforma e começa a interagir com as mesmas. Afirma-se como uma entidade omnisciente e ou pede informações pessoais aos participantes ou mostra que já tem conhecimento das mesmas. Costuma ameaçar os jogadores e as suas famílias e incitava-os a cometer suicídio, além de enviar imagens violentas e macabras.

Há também muitos jovens que entraram em contacto deliberadamente com o número e partilharam a experiência nas redes sociais. Alguns admitiram nunca ter tido resposta.

O primeiro alerta foi dado pelas autoridades mexicanas há cerca de três semanas: a Unidade de Investigação em Crimes Informáticos do estado de Tabasco, no México, onde o desafio tem-se popularizado, emitiu um comunicado sobre o desafio. As autoridades mexicanas alertam para o uso do jogo viral para roubar informação pessoal e dados financeiros assediar e extorquir os participantes, incitar à violência, auto-mutilação, suicídio ou a fazer download de softwares maliciosos, e gerar transtornos físicos e psicológicos como a ansiedade, depressão, insónia, entre outros, nos participantes – muitos deles menores.









Na América Latina, onde o jogo está a ganhar muita fama, já houve uma morte possivelmente relacionada com o caso: uma criança de 12 anos enforcou-se numa árvore e gravou o sucedido. As autoridades do país encontraram mensagens suspeitas na conta de Whatsapp da vítima e pensam estar relacionadas com o Momo, que acreditam tê-la encorajado a suicidar-se.

A fotografia do perfil do Momo também levantado várias questões. Graficamente, trata-se de uma estátua real localizada no museu de artistas alternativos Vannilla Gallery, em Tóquio, no Japão, da autoria Keisuke Aisawa. Lembra também a personagem Samara Morgan da saga de terror The Ring, baseados nos filmes japoneses Ringu. Por outro, etimologicamente, Momo é a deusa que protege escritores e poetas na mitologia grega, e a personificação da ironia, burla e culpa.

As mensagens de ódio, violência e incentivo ao suicídio remetem inevitavelmente para comparações com a Baleia Azul, o jogo da Internet com 50 etapas que culminava com os participantes a tirarem a sua própria vida. Popularizou-se em 2017, mas estima-se que esteja relacionado com a morte de 130 pessoas desde 2013.





A disseminação dos falsos Momos



Além do perfil original no Whastapp, que não ainda não foi identificado, há ainda o problema dos vários perfis falsos que foram criados, que têm sido igualmente usados para extorquir informações pessoais dos utilizadores e passar mensagens violentas. Isto pode explicar o facto de o Momo escrever mensagens em várias línguas.

No Brasil, um perfil do Momo ameaçou cinco adolescentes de 12 e 13 anos. O caso foi reportado às autoridades que descobriram que o Momo exigiu-lhes que lhe enviassem fotografias nuas.

Além do caso dos imitadores, outro problema prende-se com o facto de alguns jovens – menores de idade, maioritariamente, publicarem vídeos no Youtube e redes sociais onde mostram-se a falar com o Momo, acabando por revelar dados pessoais na Internet.