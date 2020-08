Um suspeito de homicídio qualificado na forma consumada foi apanhado pela PSP em Alcântara, Lisboa, enquanto arrumava carros. De acordo com as autoridades, o homem de 49 anos foi avistado por agentes durante um patrulhamento."Perante estes factos, abordaram o homem, no intuito de saber se o mesmo seria possuidor de licença para o efeito, tendo o mesmo respondido negativamente. Tendo em conta a situação, quando se preparavam para agir em conformidade, solicitaram a identificação do cidadão, retorquindo este que não tinha, na sua posse qualquer identificação", lê-se em comunicado enviado pela PSP.Depois de recolher os dados de identificação do homem e de os passarem pela base de dados, os agentes "verificaram que sobre o cidadão pendia um mandado de detenção pelo crime de homicídio qualificado na forma consumada". O homem foi levado para a esquadra e daí, para o Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde se encontra em prisão preventiva.