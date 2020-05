PSD quer prolongar período de lay-off até setembro

O PSD defende que o regime simplificado de lay-off, que passa pela redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho por parte das empresas, deve ser prolongado pelo menos até 30 de setembro. Partido de Rui Rio quer que a medida seja incluída no programa de estabilização que António Costa vai levar a Conselho de Ministros no final deste mês.





Ao Jornal Económico , o coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, Duarte Pacheco realça que "há setores e empresas que, quando terminado o lockdown económico decretado pelo Executivo, perdem a possibilidade de acesso a apoios", como é o caso da restauração.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já aconselhou a medida ao Governo, caso exista margem financeira para estender o regime extraordinário lançado em março, em resposta ao impacto da pandemia de Covid-19 na economia nacional e como forma de mitigar a previsível escalada do desemprego.