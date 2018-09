A oposição do PSD em Lisboa tem sido motivo para muitas trocas de argumentos... entre sociais-democratas, com alguns a defender que nem sempre o partido tem sabido fazer frente a Fernando Medina. Mas o líder da concelhia, Paulo Ribeiro, quer acabar com essa ideia e começou esta semana uma campanha.

A campanha chama-se "Lisboa, uma década perdida", o mesmo tema que serve de mote às jornadas autárquicas que a concelhia organiza durante todo o dia de sábado num hotel da capital.

"Muitos anúncios, menos habitação", "Parados no trânsito... até quando?", "Menos 50 mil habitantes" e "Lixo. Epidemia sem solução?" são as palavras de ordem escolhidas pelo PSD Lisboa para apontar o que consideram ser às maiores falhas da governação de Medina.

Isto significa uma nova fase da oposição feita pelo PSD em Lisboa? Paulo Ribeiro evita dar resposta directa aos críticos. "No passado talvez não tenha havido oposição, mas nos últimos meses o PSD tem-se caracterizado por ser oposição em Lisboa ", responde à SÁBADO o líder da concelhia.