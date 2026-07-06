PSD apresenta moção de censura à Câmara de Almada devido à falta de água

Vereador Paulo Sabino, afirmou que as sucessivas falhas no abastecimento de água "foram a gota de água".

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O PSD de Almada vai apresentar uma moção de censura à liderança socialista da Câmara Municipal, responsabilizando a sua gestão pela falta de planeamento e falhas no abastecimento de água no concelho, foi esta segunda-feira anunciado.



Almada tem sido afetada pela excassez de água Nuno Alafarrobinha/Correio da Manhã

Em declarações à Lusa, o presidente da Comissão Política Concelhia de Almada do partido, o também vereador Paulo Sabino, afirmou que as sucessivas falhas no abastecimento de água "foram a gota de água".

"Há aqui um desespero total, porque a água é um bem essencial. Existem crianças, idosos e famílias que têm sentido isto na pele. Existem restaurantes, bares, cafés, pastelarias, todo o serviço hoteleiro, que estão a ser muito afetados pela falta de água", disse.

O autarca garantiu ainda que as interrupções no abastecimento de água afetaram "milhares de pessoas" e atribuiu as falhas à "falta de planeamento" do executivo municipal, considerando que o aumento da população residente e da pressão turística "já era previsível" através dos dados estatísticos disponíveis.

"Não houve planeamento adequado. Não se investiu e chegámos a este problema", sublinhou.

A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.

A moção de censura do PSD, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo, mas Paulo Sabino espera que seja "um abre olhos" para a presidente.

"Espero que perceba e assuma os erros que tem cometido. Tem havido uma grande inércia e os problemas acumulam-se", referiu.

Nos últimos dias moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada uma petição que conta já com mais de quatro mil assinaturas, na qual os peticionários exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) pediu esclarecimentos aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS).

Num comunicado divulgado hoje, o PSD de Almada anunciou que vai apresentar uma moção de censura à Assembleia Municipal e pedir a convocação de uma reunião extraordinária para antecipar a discussão, considerando haver "um padrão de falhas graves e contínuas" na gestão do município, no distrito de Setúbal.

Além dos problemas no abastecimento de água, o PSD critica a ausência de soluções para os desalojados na Costa da Caparica e em Porto Brandão após as tempestades de janeiro e fevereiro, problemas sociais e habitacionais no Bairro do Penajóia, bem como falhas no fornecimento de eletricidade no Bairro do Matadouro e as dificuldades financeiras dos bombeiros.

A Comissão Política Distrital de Setúbal do PSD, também em comunicado, responsabiliza a presidente da Câmara de Almada.

Exige também que a autarca socialista assuma "a responsabilidade política" pela situação, esclareça o estado das infraestruturas de abastecimento de água e apresente um plano de emergência para o verão e um plano de investimentos estruturais.

No comunicado, a distrital considera insuficientes as explicações apresentadas pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, que atribuíram os constrangimentos ao aumento sazonal do consumo e às temperaturas elevadas, reiterando a ideia de que estes fatores eram previsíveis e exigiam planeamento.