1996: a outra minoria do PS Açores

Ao fim de 20 anos de poder social-democrata, os PS Açores ganhou finalmente as eleições regionais dos Açores em 1996. Problema: elegeu 24 deputados, os mesmos que o PSD. Mas, tendo mais votos que o PSD, a questão de quem tinha ganho as eleições era clara: fora o PS e o PSD assumiu-o de imediato, na própria noite eleitoral. E Carlos César formou governo. A chave da sobrevivência do seu executivo foi o CDS, que fizera campanha contra o PSD, que dominava as ilhas havia duas décadas e cuja longa hegemonia até os centristas queriam quebrar. A constituição do governo fez-se portanto sem grandes dramas.





Mas pouco depois houve mudanças na direita. No PSD, a liderança de Álvaro Dâmaso deu lugar à de Carlos Costa Neves, e no CDS José António Monjardino foi substituído por Alvarino Pinheiro. "No último quadrimestre de 1998, começámos a conversar", recorda Costa Neves. E as conversas eram num sentido claro: a situação parlamentar (24 deputados do PSD, 3 do CDS), permitia sustentar um governo de direita. Essa poderia ter sido a primeira "geringonça" governamental em Portugal. E o acordo entre os dois partidos, ao fim de vários encontros entre Costa Neves e Pinheiro, estava feito. Mas esbarrou... no continente. Apesar de o sistema político açoriano previsto no estatuto autonómico ser estritamente parlamentar, e não semipresidencialista como o continental, politicamente o PSD não tinha uma resposta conclusiva do ministro da República – a quem o novo governo teria de ser apresentado – e sabia que este não agiria sem o acordo do Presidente da República, Jorge Sampaio. A resposta do primeiro era evasiva, do género "façam e depois veremos", pelo que era preciso perceber a posição do segundo. "Fui falar com o presidente Sampaio. A posição dele era clara, não daria posse a um novo governo, disse-me que convocaria eleições", recorda ainda Costa Neves. Se o poderia fazer é dúbio: "O estatuto da região não permite isso. O Presidente da República só pode dissolver o parlamento regional se houver atos contrários à República, ora manifestamente, substituir uma maioria parlamentar por outra não é nada disso. Mas isso mudou a perceção interna no partido." No PSD, internamente, a opção de fazer cair o governo e constituir nova maioria com o CDS começou a parecer um risco demasiado grande, face à posição manifestada pelo Presidente da República. E sem apoio interno para avançar, o líder social-democrata deixou cair o projeto.

Hoje, a situação eleitoral é semelhante à de 1996, na medida em que o PS ganha, mas sem maioria. Mas o CDS está numa posição mais fácil para virar à direita. Alvarino Pinheiro, que a SÁBADO não conseguiu contactar, disse ao Correio dos Açores que "o CDS, na altura, viabilizou um governo de oposição à maioria que tinha acabado de perder as eleições. Há aqui um paralelismo e agora é muito mais fácil. Agora há até uma convergência política ideológica e uma tradição politico-ideológica. Na altura, foi mais difícil porque foi para viabilizar um governo socialista".

Mas se a posição do CDS pode ser mais fácil, as contas são mais difíceis: ao PS não basta somar mais um partido para chegar aos 29 deputados necessários para formar maioria; e a direita tem de somar vários partidos para chegar aos mesmos 29 (PSD+CDS+PPM+Chega+IL). A única diferença, à direita, é que o que seria inédito em 1998 e desencadeou resistência institucional é agora um modelo que funcionou no continente a partir de 2015 com um PS que não foi o partido mais votado – como agora o PSD-Açores, que foi apenas segundo.

Carlos César, que venceu em 1996 mas esteve com a "Geringonça" de esquerda em 2015 veio agora escrever na sua página de Facebook que o líder do PS açoriano, Vasco Cordeiro - que está na posição em que Pedro Passos Coelho esteve em 2015 - tem "o direito e o dever, determinado pelos resultados do sufrágio" de formar governo.

Na quarta-feira, quer o líder do PS-Açores, Vasco Cordeiro, quer o líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, se deslocaram de São Miguel à Terceira para visitarem em sua casa o líder do CDS-Açores, Artur Lima. Os centristas podem ser decisivos para qualquer solução – e também nesse ponto a história se repete.

No entanto, tanto quanto foi possível saber junto de fontes centristas, a viabilização de um governo do PS estará afastada - o CDS nacional excluiu essa hipótese e Artur Lima é vice-presidente na direção de Francisco Rodrigues dos Santos. Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, uma eventual geringonça à direita, uma solução que terá avançado ao longo desta quinta-feira, 29, poderá passar por geometrias variáveis nos acordos, com alguns partidos aceitarem integrar o governo (eventualmente o CDS e o PPM) e outras manterem-se de fora (IL e Chega), mas a bloquearem a formação de um governo socialista.

Na decisão de alguns dos partidos mais pequenos para vir a desbloquear uma solução de governo poderá pesar o receio da repetição de eleições. Num cenário de impasse total, em que nenhum partido consiga fazer passar um executivo, a solução seria repetir as eleições. Ora, esse é um cenário que assusta os mais pequenos. Parte das conquistas de membros do parlamento regional (no Chega, CDS e IL) fizeram-se à custa do chamado círculo eleitoral "de compensação", que nos Açores vai repescar os votos que nos vários círculos das ilhas não foram aproveitados para eleger deputados. Ora, num cenário de previsível polarização entre os "grandes" PS e PSD, as sobras que elegem os pequenos encolhem e há menos probabilidade de elegerem deputados regionais. Ou seja, novas eleições é um cenário que não lhes interessa. Resta saber se isso chega para dar solidez a um governo.