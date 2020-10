ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de outubro de 2020.

O Chega nos Açores nasceu de um jantar de Dia dos Namorados, há apenas oito meses, com dissidentes regionais do PSD e do CDS. Sentados à mesa de um restaurante em Ponta Delgada, o vice-presidente do Chega e responsável pelo partido nas regiões autónomas, Diogo Pacheco de Amorim, apresentou ao líder André Ventura o homem com quem tinha vindo a conversar para desenvolver o partido nos Açores: o ex-CDS José Pacheco, que fora adjunto do grupo parlamentar do CDS-Açores em 2004 e próximo do antigo vice-presidente regional centrista, Paulo Gusmão. "Precisávamos de um bom homem de terreno e ele foi-me recomendado. Tínhamos oPaulo Gusmão em comum e até já éramos amigos de Facebook", explicou o vice do Chega à. José Pacheco, que era deputado municipal pelo PSD em Lagoa, trouxe para o jantar aquele que viria a ser o presidente do Chega Açores: o seu amigo Carlos Furtado, também vereador pelo PSD nessa autarquia. O romance desse fim de semana em Ponta Delgada deu certo. Carlos Furtado e José Pacheco deixaram a câmara de Lagoa e qualquer ligação ao PSD, tornaram-se respetivamente presidente e secretário-geral do Chega na região e, volvidos oito meses, foram eleitos deputados da Assembleia Regional dos Açores pelo partido de André Ventura.