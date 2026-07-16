PS diz a Fernando Alexandre que já não devia ser ministro da Educação

O líder parlamentar do PS disse esta quinta-feira a Fernando Alexandre que, como defensor da meritocracia, sabe que já não devia ser ministro da Educação tendo em conta "a barafunda" que os socialistas consideram estar instalada nos exames nacionais.



Eurico Brilhante Dias MÁRIO CRUZ/LUSA

"O senhor ministro é um homem conhecido por defender muitas das teses neoliberais. É justo, é a sua opção. O senhor defende a meritocracia e deixe-me dizer-lhe uma coisa, se respeita a meritocracia, o senhor sabe que esse lugar que ocupa já não devia ser ocupado por si, mas por outra pessoa", disse Eurico Brilhante Dias, dirigindo-se a Fernando Alexandre, na bancada do Governo, na reta final do debate do estado da nação.

Para o líder parlamentar do PS, "a vida dos portugueses não é um jogo de sorte ou de azar" e, na educação, "décadas de confiança num sistema [foram] atiradas para o lixo" com os problemas na correção dos exames nacionais.

"A barafunda instalada depois da terraplanagem do Ministério da Educação", acusou.