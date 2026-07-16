Ministro da Educação confiante que todas as notas serão publicadas sexta-feira à tarde

Fernando Alexandre sublinhou, apesar disso, que as avaliações ainda estão " a decorrer".

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, manifestou-se esta quinta-feira confiante, no Parlamento, que todas as notas dos exames nacionais do ensino secundário serão publicadas na sexta-feira à tarde.



Ministro da Educação, Fernando Alexandre, durante o debate sobre o Estado da nação ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Tivemos uma excelente recetividade [dos professores], as avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que amanhã [sexta-feira] à tarde publicaremos as notas de todas as disciplinas", declarou aos jornalistas no final do debate sobre o estado da nação.

Depois, Fernando Alexandre foi interrogado se todas as notas serão publicadas na sexta-feira à tarde. O ministro da Educação respondeu afirmativamente: "Vai acontecer".

Na sua breve declaração aos jornalistas, o titular da pasta da Educação deixou uma nota de agradecimento aos professores pelo seu trabalho no processo dos exames nacionais.

"A minha palavra é para agradecer a resposta que os professores deram ao meu apelo hoje de manhã. Tivemos uma excelente recetividade", afirmou.

Esta manhã, o ministro da Educação, Ciência e Inovação disse que estavam então classificados 99,3 dos itens, mas as principais dificuldades mantinham-se nas disciplinas de Português e Matemática.

"É verdade que ontem (quarta-feira) ainda tivemos que distribuir algumas provas em resultado do processo de validação muito rigoroso que foi montado nas últimas semanas. Isso veio trazer mais alguma sobrecarga para os professores", referiu.

Depois, apelou à disponibilidade dos professores classificadores e considerou, por outro lado, que a sociedade portuguesa não compreenderia um novo adiamento na afixação de pautas, "estando tão perto de terminar".

"Reunimos todas as condições tecnológicas, está tudo preparado e durante a tarde poderão começar a ser enviadas para as escolas as provas que estão fechadas, para as poderem publicar amanhã [sexta-feira], mas, obviamente, temos que fechar todas as provas", declarou.

O prazo para concluir a classificação dos exames do 11º e 12º anos terminou na quarta-feira, depois de adiado por duas vezes devido aos problemas com o modelo de classificação digital.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário estão a ser avaliados em formato digital, mas o processo tem registado falhas técnicas desde o início e, devido aos constrangimentos, o Ministério adiou, em quatro dias, os prazos inicialmente previstos.