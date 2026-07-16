Barómetro: PS mantém liderança, AD em empate técnico com o Chega

A herança de José Maria Ricciardi: banqueiro não deixou testamento
Ana Taborda
Os socialistas continuam a liderar as intenções de voto, embora registando uma descida face a junho. Já a AD recupera algum terreno, passando a segundo lugar mas em empate técnico com o Chega.
O Partido Socialista (PS) volta a liderar em julho as intenções de voto dos portugueses, registando 23,3% das preferências dos inquiridos e mantendo uma tendência que já se verifica desde abril. A AD, que no mês passado tinha caído para terceiro lugar volta agora a estar em segundo, com 20%, e o Chega passa a terceiro, com 19,4%. A troca de posições , na prática, deixa em empate técnico a coligação que suporta o Governo no Parlamento e o partido de André Ventura.
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