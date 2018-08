Protecção Civil avisa população para risco elevado de incêndios nas próximas horas

Temperaturas quentes previstas deverão ser acompanhadas de vento com rajadas.

A Autoridade Nacional da Protecção Civil lançou um aviso à população para o risco elevado e máximo de incêndios nas próximas horas, tendo em conta as temperaturas quentes previstas, que deverão ser acompanhadas de vento com rajadas.



De acordo com a Protecção Civil, as condições meteorológicas previstas traduzem "num índice de risco de incêndio em nível muito elevado e máximo na generalidade dos municípios das regiões do interior Norte e Centro, Alto e Baixo Alentejo e Algarve e em nível elevado na maioria dos restantes municípios dessas regiões".



O tempo quente e vento moderado a forte e com rajadas são "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", avisa.



A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas horas refere temperatura máxima até 33ºC no interior Norte, até 37ºC no interior Centro e na bacia do rio Tejo e até 38ºC no Sul.



A humidade será de entre 10 e 30% na generalidade do território continental, enquanto o vento deverá soprar moderado a forte (até 45 km/h), e com rajadas até 60 km/h.



No sábado, espera-se vento persistente e com rajadas no litoral oeste e nas terras altas.



As previsões de tempo levam a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) a lembrar a proibição de realização de queimadas e fogueiras, a queima de matos cortados e o lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes.



Além disso, não é permitido fumar ou fazer lume em espaços florestais e arredores, e devem existir cuidados com várias situações, como o abastecimento de máquinas em locais com pouca vegetação ou o fazer faíscas em locais de maior calor.