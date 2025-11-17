Sábado – Pense por si

Proteção Civil registou hoje 102 ocorrências sem feridos nem desalojados

Lusa 10:03
Sete distritos de Portugal continental estiveram sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e com trovoada.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 102 ocorrências, ainda atribuídas à depressão Claudia, entre as 00:00 e as 08:00 de desta segunda-feira, maioritariamente na Grande Lisboa, e sem provocarem vítimas, segundo fonte oficial.

No terreno, e naquele período, estiveram empregados 339 operacionais e 113 meios terrestres, segundo a mesma fonte, que adiantou que a chuva forte, acompanhada de vento, provocou 81 inundações, 10 quedas de árvores e implicou seis limpezas de via pública, sobretudo em Lisboa e vale do rio Tejo e na península de Setúbal.

No domingo, em Portugal continental, já tinham sido reportadas 208 ocorrências até às 20:00 horas, principalmente pequenas inundações e limpezas, embora a maioria tivessem sido então na Área Metropolitana do Porto.

Sete distritos de Portugal continental estiveram sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e com trovoada, informara o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viseu, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga enfrentaram 'sinal amarelo' devido à precipitação, o mais leve de três, até meio e final da tarde de domingo, enquanto em Leiria o aviso se estendeu até às 21:00.

