Projétil de guerra antigo encontrado numa casa em ruínas na Madeira

Operação mobilizou agentes do Núcleo de Armas e Explosivos.
Um projétil de guerra antigo, provavelmente de 1930, foi encontrado numa casa em ruínas no concelho de Santa Cruz, na zona leste da Madeira, indicou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que o removeu do local em segurança.
Projétil de guerra antigo encontrado na MadeiraDR
Em comunicado, a PSP explica que o projétil foi encontrado por populares na terça-feira, acondicionado no interior de uma caixa de madeira com fecho metálico.
A operação mobilizou agentes do Núcleo de Armas e Explosivos e uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS) do Comando Regional da Madeira.
"Após a adoção dos procedimentos técnicos adequados, o projétil foi removido do local e transportado em segurança", refere o comunicado.
A PSP adianta que, de acordo com informações recolhidas no local, e atendendo às inscrições no exterior da caixa, um dos intervenientes no achado presumiu que o artefacto terá sido guardado pelo seu avô, oficial do exército nos anos 1930, já falecido, que terá construído aquela casa, agora em ruínas.
No comunicado, a autoridade policial relembra que, perante a suspeita ou localização de objetos potencialmente perigosos ou de natureza explosiva, não deverão os mesmos ser manuseados, devendo ser de imediato comunicados às autoridades competentes.
