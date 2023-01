Programa Regressa alargado a emigrantes desempregados

Objetivo do Governo é facilitar o acesso ao apoio. Quem está fora com bolsa de mestrado ou doutoramento também poderá vir a ser abrangido pela medida.

A medida visa facilitar o acesso ao apoio e alargar o número de emigrantes e luso-descendentes que queiram regressar a Portugal para viver e trabalhar. O Programa Regressar foi lançado em 2019 com o objetivo de atrair portugueses qualificados que trabalham fora do país.Neste momento, só beneficiam da medida os emigrantes que acumulem as seguintes condições: saíram do País até ao final de 2015; viveram fora pelo menos um ano e que ao regressarem a Portugal tenham iniciado funções entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2023.O Regressar prevê um conjunto de apoios pagos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) aos emigrantes ou luso-descendentes que regressem a Portugal. O programa inclui benefícios fiscais e apoios por exemplo às despesas de deslocação para o trabalho.Beneficiaram do programa 11.200 pessoas, o que representa 69% das candidaturas.