Professores já podem pedir apoio extraordinário à deslocação

O pagamento deste apoio aos professores terá efeitos retroativos a 01 de setembro ou à data de início do contrato.
Os professores que lecionem a mais de 70 quilómetros da residência fiscal já podem pedir o apoio extraordinário à deslocação, avançou hoje o ministro da Educação, Ciência e Inovação, estimando que a medida possa abranger oito mil docentes.
Professores podem pedir apoio para deslocação a mais de 70 km da residência fiscalJosé Gageiro/Movephoto
"Todos aqueles [professores] que estão deslocados da residência a mais de 70 quilómetros podem beneficiar [deste apoio]. Fizemos uma estimativa - obviamente que há mudanças todos os anos -, [e] nós estimamos que oito mil [professores] venham a beneficiar", indicou Fernando Alexandre, à margem da cerimónia comemorativa do 50.º aniversário da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, que decorreu no polo de Azurém, concelho de Guimarães, distrito de Braga.
Os docentes podem candidatar-se ao apoio extraordinário à deslocação através da plataforma do Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação (SIGRHE), já disponível.
O valor do apoio varia entre os 150 aos 450 euros.
No caso de professores deslocados em escolas localizadas em Quadros de Zona Pedagógica considerados carenciados, o apoio varia entre os 165 e os 500 euros.
O pagamento deste apoio aos professores terá efeitos retroativos a 01 de setembro ou à data de início do contrato.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão.
O discurso de Donald Trump na AG da ONU foi um insulto às Nações Unidas, uma humilhação para Guterres, uma carta aberta a determinar a derrotada da Ordem Internacional Liberal, baseada no sistema onusiano. Demasiado mau para passar em claro, demasiado óbvio para fingirmos que não vimos.