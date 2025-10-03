Sábado – Pense por si

Portugal

Influencer Tiago Grila detido por ameaçar com arma candidato a junta de freguesia

CM 19:09
As mais lidas

Foi ouvido por um procurador, no Tribunal de Moura, e libertado. Ficou com termo de identidade e residência.

Tiago Grila, o conhecido influencer suspeito de ter atropelado uma mulher e fugido, foi detido no dia 29, depois de ter feito um vídeo onde aparecia com armas a ameaçar um candidato a uma junta de freguesia.

Tiago Grila
Tiago Grila

Foi ouvido por um procurador, no Tribunal de Moura, e libertado. Ficou com termo de identidade e residência.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Acidente rodoviário Influenciadores
Investigação
Opinião Ver mais
Renato Gomes Carvalho
Renato Gomes Carvalho
Panorama

Perto das pessoas e das comunidades

Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão. 

Menu shortcuts

Influencer Tiago Grila detido por ameaçar com arma candidato a junta de freguesia