Os sindicatos de professores ameaçaram hoje "bloquear o normal desenvolvimento do ano letivo" se o Governo não abrir negociações sobre a recuperação do tempo de serviço congelado, mas não só, até ao final de janeiro.



Em conferência de imprensa em Lisboa, hoje à tarde, depois de já esta manhã terem estado reunidos com o Governo -- que deu por encerradas as negociações com os professores --, os sindicatos unidos em plataforma deixaram um ultimo ao Ministério da Educação (ME), afirmando que se as negociações relativas ao tempo de serviço, dizendo que cabe ao executivo "escolher o que quer fazer" e que, se durante o mês de janeiro não forem reabertas negociações, haverá consequências para o "normal desenvolvimento do ano letivo".



Falando em nome da plataforma, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, disse que as medidas podem vir a bloquear o ano letivo e estão já a ser discutidas pelos sindicatos, que estão a recolher sugestões dos professores, mas recusou especificar: "É prematuro dizer ainda [o que pode ser feito]".