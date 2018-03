A Primark alertou esta segunda-feira para produtos que serão retirados das lojas devido a risco de incêndio. A empresa apelou aos clientes que devolvam os artigos em questão, garantindo a devolução do dinheiro.São quatro os artigos considerados perigosos - uma almofada que pertence à colecção de unicórnios, uma em formato de coração e duas com lantejoulas, de acordo com o jornal i. Alguns dos produtos estiveram à venda em Portugal.De acordo com a Primark, as almofadas foram retiradas do mercado por se ter descoberto que o interior é inflamável.A empresa pediu a todos os clientes que compraram os produtos que se dirijam às lojas para entregar o produto. A Primark garante a devolução do dinheiro mesmo sem a apresentação do talão de compra.