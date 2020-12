A professora de Português acusada de ter informado uma aluna sobre o exame nacional de 2017 foi absolvida. De acordo com o jornal Público , a decisão foi tomada em novembro pelo Tribunal Criminal de Lisboa, baseando-se no princípio de que em caso de dúvida, o réu é ilibado (in dubio pro reo).Na sentença, é indicado que 54 pessoas podem ter acedido ao exame nacional de Português antes de este ser realizado e que a aluna acabou por ter 9,5 pontos na prova. A professora desencadeou um processo contra o Estado. O Ministério Público vai recorrer da decisão de primeira instância.