O Ministério Público (MP) do Porto deu instruções aos procuradores para não pedirem nunca a absolvição dos arguidos em casos de crimes mais complexos.uma instrução da procuradora-geral distrital do Porto, Raquel Desterro, determina que os magistrados do MP da região Norte do país não devem pedir a absolvição dos acusados num julgamento ou o arquivamento de um caso no final da fase de instrução nos processos mais complexos, como terrorismo, corrupção, homicídio ou "com repercussão social e mediática", avança o jornal Público este sábado.A orientação, de carácter vinculativo, é justificada com a necessidade de "conferir adequada unidade à atuação do Ministério Público nas diferentes fases do processo penal" e não inviabilizar um eventual recurso.