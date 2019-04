O processo relativo ao furto das armas e a sua descoberta na Chamusca tem mais um arguido: trata-se do Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal à data do furto, que é suspeito de crimes de associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação e de falsificação de documento.

A notícia foi revelada esta quarta-feira pelo Ministério Público. "O Ministério Público submeteu, esta terça-feira, a interrogatório judicial um arguido por factos praticados enquanto Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal, no âmbito do inquérito em que se investigam as circunstâncias em que ocorreu o furto de material de guerra no Paiol de Tancos", lê-se no comunicado emitido pelo MP.